DOTA: Dragon's Blood, Terrorblade rivelato da un trailer segreto

Mancano poche settimane all’arrivo di DOTA: Dragon’s Blood, la serie animata prodotta da Studio Mir e basata sul MOBA di Valve. L’anime debutterà su Netflix a partire dal 25 marzo, e negli ultimi giorni la piattaforma di streaming si è data da fare con la campagna pubblicitaria. E a quanto pare, parte del materiale condiviso nascondeva un messaggio segreto: alcuni appassionati si sono infatti accordi di un codice QR nascosto nei quattro poster promozionali della serie. Seguire questo codice QR porta a scoprire un trailer segreto, e il suo terribile protagonista: Terrorblade.

Terrorblade è esattamente tutto quello che vi potreste aspettare da un personaggio con un nome del genere: un demone talmente ribaldo da aver infranto anche quelle poche leggi che esistono fra i demoni. E come punizione per i suoi crimini, è stato imprigionato nel Cristallo Nero, una terrificante prigione in cui i demoni sono costretti ad affrontare i riflessi delle loro stesse anime. Tutt’altro che propenso a farsi sopraffare, però, Terrorblade ha reso suo questo potere ed ha infranto la sua prigione.

Resta ancora da vedere, ovviamente, il ruolo che avrà in DOTA: Dragon’s Blood, ma per qualche motivo dubitiamo che farà parte delle forze del bene.