Ratchet & Clank disponibile gratuitamente per tutto il mese di marzo

Pare che Sony abbia deciso di promuovere l’osservanza del distanziamento sociale con un buon incentivo. La compagnia ha infatti reso Ratchet & Clank per PS4 disponibile gratuitamente per tutto il mese di marzo, e fino alla mezzanotte del primo aprile (ora locale). Questo significa che se lo scaricherete entro questo periodo, rimarrà vostro per sempre. Ricordiamo che Ratchet & Clank rappresenta un reboot della famosa serie creata da Insomniac Games, e che l’ha resa lo studio amato da milioni di giocatori che è oggi.

Non si tratta in ogni caso dell’ultima sorpresa che Sony ha in mente per i suoi utenti: come annunciato in passato, l’iniziativa Play at Home durerà infatti fino a fine giugno.