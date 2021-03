Rust Console Edition: pubblicato un nuovo teaser

La versione console del survival Rust è in cantiere da un po’ di tempo, ma sembra che il suo lancio si avvicini speditamente. Di recente il titolo è infatti passato sotto l’attento scrutinio dell’ESRB, e nelle ultime ore Double Eleven ha pensato bene di permetterci di dare uno sguardo a Rust Console Edition in azione tramite un breve teaser.

Nel corso degli ultimi giorni, Double Eleven ha anche iniziato a mandare una serie di inviti per la fase Beta del gioco; potete dimostrare anche voi il vostro interesse iscrivendovi alla newsletter sul sito ufficiale. Vale la pena sottolineare che Rust Console Edition non ha ancora una data di lancio, ma l’ingresso nella beta a inviti fa presumere che il lancio vero e proprio non sia più lontano di qualche settimana. Infine, vi ricordiamo che questa versione è in sviluppo per PS4 e Xbox One; Double Eleven ha chiarito che sebbene la retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S è presente, ma non ancora del tutto implementata.