Sony non offrirà più film e serie TV tramite il PlayStation Store

Passano gli anni, il mercato si evolve e inevitabilmente le compagnie devono stare al passo. È quanto ha deciso di fare Sony Interactive Entertainment che, come comunicato tramite il PlayStation Blog, non offrirà più servizi di noleggio e acquisto di film e serie TV mediante il suo PlayStation Store.

“Abbiamo visto un’enorme crescita nel numero di utenti che utilizzano servizi di streaming basati sulla sottoscrizione o sulla pubblicità tramite le nostre console”, ha dichiarato Sony. L’offerta sarà dunque interrotta a partire dal 31 agosto 2021, ma anche in seguito a quella data chi ha compiuto acquisti potrà continuare a usufruirne su PS4, PS5 e i suoi dispositivi mobile. Netflix, Prime Video e compagnia bella andranno dunque a sostituire in toto l’offerta di Sony; vale la pena ricordare, però, che di recente Sony Interactive Entertainement ha acquisito anch’essa un servizio in streaming.