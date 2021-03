Yakuza: Like a Dragon, ecco il trailer di lancio su PS5

Hanno dovuto aspettare qualche mese in più rispetto ai loro colleghi su PC e Xbox, ma finalmente anche chi è riuscito ad accaparrarsi una PS5 potrà godersi Yakuza: Like a Dragon. Le pazze avventure di Ichiban sono infatti ora disponibili anche sulla nuova ammiraglia di Sony. Riuscirà il nostro Ichiban a diventare un eroe?

Ricordiamo che Yakuza: Like a Dragon si distacca dal classico gameplay della serie, abbandonando i cartoni in faccia tempo reale per adottare un approccio più simile a quello di un JRPG a turni. Questa transizione, ovviamente, non ha intaccato minimamente il folle spirito della serie, che possiamo vedere in azione nel trailer qui sopra. Chi già possiede la versione PS4 potrà fare l’upgrade gratuito a quella PS5, ma non sarà possibile trasferire i salvataggi. Se volete saperne di più sul settimo capitolo della serie, assicuratevi di fare un salto a leggere la nostra recensione.