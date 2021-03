Annunciato lo sparatutto cooperativo Aliens: Fireteam, ecco il trailer

Se l’universo a cui ha dato vita Ridley Scott vi attira ma Alien: Isolation non è proprio il gioco che fa per voi, forse potrebbe invece interessarvi Aliens: Fireteam. Sviluppato da Cold Iron, questo sparatutto cooperativo in terza persona ci vedrà infatti affrontare orde di xenomorphi ad armi spianate, nei panni di una squadra di marine coloniali. Solo questo nome basta ad evocarvi spiacevoli ricordi videoludici? Non sappiamo se anche questo titolo finirà per deludere le aspettative, ma di sicuro il trailer di presentazione promette bene.

Aliens: Fireteam arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e la data di lancio prevista è per ora un generico estate 2021. Assieme ad altri due giocatori o compagni gestiti dall’IA, il titolo di Cold Iron ci vedrà farci strada fra le nere orde che infestano il pianeta LV-895; e non mancheranno nemmeno i sintetitici della Weyland-Yutani a cercare di rovinarci la giornata. Potremo scegliere fra cinque classi disponibili (Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon), e sarà presente un’ampia personalizzazione del nostro marine: lo studio infatti promette più di 30 armi e più di 70 mod.