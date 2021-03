Epic games acquisisce Mediatonic, gli autori di Fall Guys

Mediatonic ha diffuso un breve comunicato stampa con il quale fa sapere di essere stata acquisita da Epic Games. In realtà lo studio di Fortnite non ha acquisito solamente gli autori di Fall Guys: Ultimate Knowckout, bensì è entrato in possesso di tutto il Tonic Group, che include anche The Irregular Corporation (Murder by Numbers, PC Building Simulator) e la realtà appena fondata Fortitude Games.

Mediatonic ci tiene comunque a far sapere che nel prossimo futuro non verranno modificati i piani di portare Fall Guys su Switch e sulle console della famiglia Xbox, mentre il gioco continuerà a essere acquistabile su Steam.

Interessante, infine, il commento sull’eventualità che il bizzarro battle royale venga trasformato in un titolo free-to-play: la compagnia ha detto di non aver nulla da annunciare al momento, ma non ha smentito categoricamente la cosa.

