The Sinking City è stato rimosso nuovamente da Steam

In queste ore si sta scrivendo un nuovo capitolo della vicenda che vede contrapposti Frogwares e Nacon. Dopo le accuse di pirateria che abbiamo riportato nella giornata di ieri, ora la disputa ha ora portato alla rimozione di The Sinking City dalla vendita su Steam.

Stando a quanto segnalato sulle colonne di Vice, infatti, Frogwares si sarebbe avvalsa del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) per costringere Valve a rimuovere il gioco dal catalogo della piattaforma. A darne conferma ci ha pensato Doug Lombardi, responsabile marketing di Valve, il quale dichiara che la compagnia di Gabe Newell e soci ha ricevuto un’ordinanza che ha costretto Steam a oscurare la pagina del prodotto e impedire agli utenti di acquistare il videogioco in questione.

A questo punto la palla passa al tribunale, che deve esprimersi sulla questione e risolvere una volta per tutte la querelle.

