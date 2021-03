Apex Legends: ecco il trailer della versione Switch

Manca poco ormai all’arrivo di Apex Legends su Nintendo Switch, ecco perché Electronic Arts e Respawn hanno voluto confezionare un nuovo trailer per festeggiare proprio l’imminente pubblicazione del battle royale sulla console della Grande N.

Il nuovo trailer, oltre a mostrare P.A.T.H., la Leggendaria Skin di Pathfinder gratuita a tempo limitato e in esclusiva per i giocatori di Switch, offre ai fan anche un piccolo assaggio dell’azione delle loro Leggende preferite sulla piattaforma. I giocatori potranno entrare nell’arena e divertirsi ad annientare i propri nemici sia quando giocano da postazione fissa, sia quando sono in mobilità.

Una volta che i giocatori Switch si uniranno al Caos, riceveranno 30 livelli gratuiti per il loro Pass Battaglia della Stagione 8, oltre alla possibilità di guadagnare XP doppi nelle prime due settimane dopo il lancio.

Vi ricordiamo, infine, che Apex Legends approderà su Switch dal 9 marzo.