Magic: Legends, il nuovo trailer è dedicato ai livelli di difficoltà

Mentre Perfect World Entertainment e Cryptic Studios si preparano all’imminente open beta di Magic: Legends, le due compagnie hanno confezionato un nuovo trailer che illustra i vari livelli di difficoltà dell’hack & slash free-to-play ispirato al celebre gioco di carte collezionabili.

Gli sviluppatori spiegano che i giocatori potranno affrontare il gioco scegliendo tra quattro gradi di difficoltà, ognuno con diversi modificatori e ricompense differenti. Naturalmente, impostare un livello di difficoltà più elevato significherà sì una sfida più complessa, ma anche ricompense più ricche e di qualità superiore. Inoltre, ogni mondo da esplorare potrà contare su dei modificatori prestabiliti che cambieranno a intervalli di tempo prestabiliti, in modo tale da mantenere sempre varia l’esperienza di gioco.

Vi ricordiamo che Magic: Legends sarà disponibile in open beta su PC dal 23 marzo, mentre la versione completa arriverà prossimamente anche su PS4 e Xbox One.