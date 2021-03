Blasphemous celebra un milione di giocatori

Quando si dice un successo che va oltre le aspettative: il metrodivania Blasphemous ha superato il milione di giocatori. L’annuncio è stato dato da The Game Kitchen su Steam, che ha anche pubblicato un video per celebrare il traguardo raggiunto.

Un risultato indubbiamente meritato: il titolo dello studio spagnolo presenta infatti un design originale e accattivamente, e riesce a coniugare bene lo stile tipico dei metroidvania con meccaniche ispirate ai soulslike. Nel suo comunicato su Steam, The Game Kitchen ha reso noto che continuerà a lavorare a Blasphemous, aggiungendo altro contenuto gratuito come ha già fatto in passato con il DLC The Stir of Dawn e, più di recente, con il crossover con Bloodstained: Ritual of the Night.