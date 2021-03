Evil Genius 2: World Domination, Rebellion presenta i requisiti hardware

Quando si parla di requisiti hardware della versione PC, la maggior parte degli sviluppatori si limita ad aggiornare la sua pagina del negozio con le specifiche richieste. Rebellion, evidentemente, non è la maggior parte degli sviluppatori, visto che ha deciso di preparare un video in cui ci spiega nel dettaglio cosa ci servirà per assicurarci che le menti criminali di Evil Genius 2 non causino l’autocombustione del nostro PC.

In ogni caso, Rebellion ha adottato anche un approccio più tradizionale, e aggiornato la pagina Steam del gioco con i requisiti richiesti. Ecco dunque cosa servirà per reggere gli incommensurabilmente malvagi piani di dominazione globale ai quali daremo il via in Evil Genius 2:

Minimi Sistema Operativo: Windows 10 Processore: Intel Core i3-8100 RAM: 8 GB Scheda Video: GeForce GT 1030 2GB, Radeon RX 550 2GB

Consigliati Sistema Operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i7-4770K, AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4770K, AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB Scheda Video: GeForce GTX 1660 Super 6GB, Radeon RX 5700 8GB

Com’è lecito aspettarsi, il titolo di Rebellion dovrebbe essere in grado di girare su più o meno qualunque PC degli ultimi cinque anni, ma se volete assicurarvi di non perdervi anche i più minuti dettagli dei vostri mefistofelici piani, vi servirà qualcosa di più al passo con i tempi. Evil Genius 2: World Domination sarà disponibile a partire dal 30 marzo.