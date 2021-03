MLB The Show 21: ecco tutte le feature della versione next-gen

Manca poco più di un mese al lancio di MLB The Show 21, previsto per il 20 aprile e quest’anno in arrivo anche su Xbox, e Sony San Diego ha deciso di rivelare quali saranno le feature specifiche per PS5 e Xbox Series X|S. Ovviamente, entrambe le famiglie di console next-gen potranno fruire di risoluzione 4K e 60 fps; vale però la pena segnalare che lo studio non ha specificato se questo si applica anche alla Xbox Series S. C’è anche dell’altro, in ogni caso:

Su PS5, infatti, MLB The Show 21 supporterà anche il feedback aptico e l’audio 3D. Sarà inoltre presente il gioco multiplayer crosspiattaforma, anche fra console Sony e Xbox, mentre invece stando alle FAQ non è previsto un upgrade gratuito dalla versione current gen. Notizia particolarmente intrigante è però l’arrivo dello Stadium Creator in esclusiva su console next-gen. Il video non rivela dettagli su questa modalità, che però possiamo immaginare essere un editor che ci permetterà di creare i nostri stadi personalizzati.