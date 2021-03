Zynga acquisice Echtra Games, gli sviluppatori di Torchlight III

Nella giornata di oggi, Zynga ha annunciato di aver acquisito Echtra Games, lo studio che dopo la chiusura di Runic Games si è occupato di sviluppare il terzo capitolo della serie Torchlight. Echtra era precentemente parte di Perfect World, ma i termini dell’accordo che ha portato al cambio di proprietà non sono stati diffusi. La dichiarazione rilasciata dal CEO di Zynga Frank Gibeau in merito ha specificato l’interesse verso il curriculum dello studio e in particolare del suo fondatore Max Schaefer, che in passato ha collaborato ai primi due Diablo e co-creato la serie Torchlight.

Gibeau ha inoltre reso noto che Echtra Games collaborerà con lo studio interno di Zynga NaturalMotion per creare un “gioco di ruolo crosspiattaforma non ancora annunciato.”