Dynasty Warriors 9 Empires rinviato a data da destinarsi

Il publisher Koei Tecmo ha da poco annunciato che Dynasty Warriors 9 Empires, inizialmente previsto per i primi mesi del 2021, sarà rinviato a data da destinarsi. L’annuncio è stato dato tramite Twitter, dove Koei ha condiviso il seguente messaggio di Omega Force: “Anche se Dynasty Warriors 9 Empires era inizialmente previsto per i primi mesi del 2021, il team sta lavorando duramente per creare il migliore gioco possibile, quindi vogliamo informare i nostri fan della situazione attuale e annunceremo una nuova data di lancio in prossimi aggiornamenti. Vi chiediamo scusa per il rinvio e apprezziamo il vostro continuato sopporto.”

Curiosamente, la data sul sito ufficiale sembra non essere ancora stata aggiornata. Il prossimo capitolo della serie Dynasty Warriors uscirà su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.