NBA 2K21 arriverà presto su Xbox Game Pass per console

Tramite un annuncio su Xbox Wire, Microsoft ha annunciato che il titolo di basketball NBA 2K21 arriverà su Xbox Game Pass a partire dal 4 marzo. Il post non fa accenno a una versione PC, dunque sembra plausibile che il titolo diventerà disponibile agli utenti del servizio solo su Xbox One e Xbox Series X|S; di contro, chi ha l’Xbox Game Pass Ultimate potrà giocare al gioco sportivo sviluppato da 2K anche in cloud.

Uscito nel settembre dello scorso anno, NBA 2K21 è l’ultima incarnazione della famosa serie di giochi dedicati al basket di 2K. Oltre a una modalità carriera completamente rinnovata, il gioco viene anche costantemente aggiornato con nuovi eventi: è attualmente in corso, ad esempio, la Season 5: Age of Heroes, che include una serie di potenziamenti, ricompense e nuovi contenuti.