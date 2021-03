DOOM 3: VR Edition annunciato per PSVR

Se mettervi nei panni die protagonisti di DOOM è il vostro passatempo preferito ma allo stesso tempo cercate quel qualcosa in più, buone notizie per voi: Bethesda e id Software hanno infatti annunciato DOOM 3: VR Edition. Questo rifacimento del terzo capitolo della serie arriverà su PS4 il 29 marzo, sarà retrocompatibile con PS5 e includerà nuove texture, shader ed effetti sonori.

DOOM 3 VR Edition includerà anche le due espansioni Resurrection of Evil e The Lost Mission, e il suo sistema di controlli è stato ripensato per essere adatto alla realtà virtuale. Sono stati implementati, ad esempio, comandi di movimento per sbirciare e sparare dietro gli angoli con armi dotate di torcia, funzionalità di rotazione rapida a 180 gradi e e display da polso per monitorare salute, armatura e munizioni. Vi ricordiamo, per dovere di completezza, che lo stesso terzo capitolo di DOOM è già giocabile in PC VR grazie a una portentosa mod, con tanto di controller cinetici e diversi texture pack HD compatibili.