Skullgirls 2nd Encore: Future Club parteciperà allo sviluppo

Chi dei nostri lettori ha familiarità con il nome Lab Zero Games ricorderà sicuramente le vicissitudini attraversate dai suoi sviluppatori. Lo studio responsabile del picchiaduro Skullgirls e del platform RPG Indivisibile aveva infatti dovuto fare i conti con la figura del suo fondatore Mike Zaimont, che in seguito a dure critiche a lui rivolte dai suoi dipendenti aveva deciso di licenziare tutto lo staff.

Gli ex dipendenti di Lab Zero Games avevano poi deciso di fondare il nuovo studio Future Club, che sembra potrà presto tornare al gioco che li ha resi famosi. In un annuncio legato al prossimo arrivo di Annie of the Stars e del Season Pass 1, il publisher di Skullgirls 2nd Encore Hidden Variable ha infatti reso noto che Future Club tornerà a lavorare sul picchiaduro. Una storia con una conclusione a lieto fine, anche se non per tutti: Indivisible, infatti, non ha avuto altrettanta fortuna.