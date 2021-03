Legends of Runeterra: ecco il trailer di presentazione di Shurima

Legends of Runeterra compie un anno, e quale modo migliore di celebrare questa festività che non presentare un nuovo continente? È giunto infatti il turno di Shurima, terra desertica intrisa di misticismo.











Terra madre di leggendari campioni come Renekton, Nasus, Azir e Taliyah, Shurima porta la sua magia anche in quel di Legends of Runeterra, dove tramite la meccanica Prevedi potremo essere sempre un passo in avanti rispetto ai nostri avversari. Ricordiamo che fino al 31 marzo avrà anche luogo l’evento Gli Imperi degli Ascesi, che permetterà ai giocatori di sbloccare un’ampia serie di ricompense.