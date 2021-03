Balan Wonderworld: Square Enix condivide tre nuovi trailer

Mancano ormai poche settimane al lancio di Balan Wonderworld, previsto per il 26 marzo su PC e console, e Square Enix ha deciso di condivide tre nuovi frammenti di quello che potremo aspettarci. Lo studio ha infatti rilasciato tre trailer, che servono da introduzione rispettivamente al decimo, undicesimo e dodicesimo capitolo, e ai loro peculiari personaggi. Non dovete preoccuparvi eccessivamente degli spoiler, dato che ciascun capitolo è una storia a se.

Ricordiamo che Balan Wonderworld è un progetto nato dalla mente di Yuji Naka, famoso per essere uno dei padri della serie di Sonic; e in sede d’anteprima, il nostro Daniele Cucchiarielli non ha mancato di vederci una lettera ai classici platform dei tempi andati. Se invece siete curiosi di provare il gioco con le vostre mani, sappiate che è anche disponibile una demo.