GeForce NOW: ecco i giochi in arrivo a marzo

In un periodo in cui i servizi di streaming sembrano spuntare come funghi, il GeForce NOW di Nvidia sembra essere riuscito a ritagliarsi la sua nicchia. Questo servizio, infatti, permette di giocare a giochi che già si possiedono tramite i negozi digitali più famosi su qualunque dispositivo supportato, appoggiandosi all’hardware messo a disposizione della compagnia. Non tutti i giochi sono compatibili con questo servizio, ma Nvidia è al lavoro per continuare ad espandere questa lista. E a tal proposito, ecco i 21 nuovi titoli che pdiverranno disponibili tramite GeForce NOW nel corso del mese di marzo:

Disponibili da oggi, giovedì 4 marzo

Disgaea PC

Legends of Aria

Loop Hero

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos

Wargame: Red Dragon

WRC 8 FIA World Rally Championship

Disponibili nel corso del mese di marzo

Door Kickers

Monopoly Plus

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4

Narita Boy

Overcooked!: All You Can Eat

Pascal’s Wager – Definitive Edition

Spacebase Startopia

System Shock: Enhanced Edition

Endzone – A World Apart

Thief Gold

Trackmania United Forever

Uno

Workers & Resources: Soviet Republic

Worms Reloaded

Wrench

Nvidia, inoltre, segnala che un nuovo controller è andato ad unirsi al programma GeForce NOW Recommend Product. Si tratta del Backbone One, controller pensato specificatamente per essere compatibile con iPhone e con il browser Safari iOS. Unico difetto, il controller è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, ma è prevista la spedizione internazionale.