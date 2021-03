Sniper Ghost Warrior Contracts 2 arriverà a giugno, anche su next-gen

Pronti a stendervi nei cespugli in attesa del momento giusto per tirare il grilletto? CI Games ha rivelato la data di lancio di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, prevista per il 4 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Proprio così: il prossimo capitolo della serie Sniper Ghost Warrior arriverà anche su console next-gen, come anticipato da CI Games qualche tempo fa. Lo studio inoltre ha condiviso un nuovo trailer di gameplay.











Ambientata in Medio Oriente, la campagna di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ci calerà in cinque ampi scenari sandbox, dove la varietà di approcci la farà da padrone e potremo portare a termine le missioni utilizzando un’ampia varietà di armi vere. Sulle console next-gen, inoltre, il titolo supporterà tempi di caricamento migliorati e risoluzione 4K nativa. CI Games ha anche annunciato i preorder, e chi deciderà di procedere all’acquisto potrà ottenere ricompense speciali:

Marcus Tactical : Un fucile da cecchino leggero con grande stabilità

: Un fucile da cecchino leggero con grande stabilità FFF-45 ACP Luring Pistol : Un’arma letale con munizioni speciali.

: Un’arma letale con munizioni speciali. Due skin per le armi