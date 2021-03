Super Smash Bros. Ultimate: Pyra e Mythra disponibili da domani

Il roster di Super Smash Bros. Ultimate sta per espandersi, e stavolta si tratta di due personaggi in uno! Come annunciato da Masahiro Sakurai in persona nel corso della presentazione dedicata a Pyra e Mythra, le due spadaccine di Xenogears Chronicles 2 andranno ad unirsi al resto del cast a partire dalla giornata di domani, 5 marzo. Potremo accedere a questo nuovo duplice combattente tramite il Set Sfidante 9 (5,99€), che includerà anche una selezione di brani musicali tratti da Xenogear Chronicles 2 e un nuovo scenario, Mare di nuvole di Aldrest, che vede altri personaggi del JRPG fare il tifo per i lottatori sul palcoscenico.

Nella schermata di selezione del personaggio, Pyra e Mythra appariranno come un’unica scelta, ma nel corso dello scontro potremo cambiare a piacimento fra una e l’altro. A seconda delle situazioni, dovremo imparare a usare la fiammeggiante potenza di Pyra o la fulminante velocità di Mythra. Ricordiamo che il Set Sfidante 9 può anche essere acquistato come parte del Season Pass 2 (29,99€), che include Min Min di ARMS, Steve e Alex di Minecraft e Sephirot di Final Fantasy VII, più altri due personaggi ancora non annunciati.