Artifact diventa completamente gratuito, Valve ne cessa lo sviluppo

A distanza di un anno e mezzo dall’annuncio di un reboot di Artifact, sfortunato videogioco di carte griffato Valve, la compagnia di Bellevue ha ufficialmente gettato la spugna, rendendo però gratuito per tutti il titolo in questione.

Attraverso un aggiornamento pubblicato nelle scorse ore su Steam, Valve fa sapere che il numero di giocatori attivi non giustifica più il dispendio costante di risorse per provare a rivitalizzare il gioco, pertanto lo sviluppo della beta di Artifact 2.0 è stato definitivamente cancellato. Lo studio spiega che d’ora in poi il titolo può essere giocato gratuitamente da tutti, e che le carte potranno essere ottenute gratuitamente dal momento che l’acquisto di pacchetti di carte è stato disabilitato. Chiunque abbia già acquistato in passato delle carte vedrà queste ultime convertirsi in versioni Collector’s Edition, le quali resteranno vendibili sul mercato di Steam.

La versione 2.0 del gioco, invece, è stata ribattezzata Artifact Foundry e anch’essa è diventata del tutto gratuita.

Condividi con gli amici Inviare