The Silver Case 2425 per Switch ha una data di uscita

NIS America ha annunciato la data di uscita di The Silve Case 2425 per Nintendo Switch. Si tratta di una raccolta comprendente The Silver Case e il suo sequel, The 25th Ward: The Silver Case, opportunamente rimaneggiati.











In The Silver Case, una serie di misteriosi omicidi seriali affliggono la città e gli investigatori dell’unità del reparto 24 dell’Heinous Crimes Unit hanno gli occhi puntati su un uomo: Kamui Uehara. Questo leggendario serial killer ha assassinato una serie di funzionari governativi 20 anni prima nell’ormai famoso “Caso Argentato”. Tuttavia, nessuno sa chi – o cosa – Kamui sia veramente.

The 25th Ward: The Silver Case si svolge cinque anni dopo gli eventi del predecessore, con un nuovo 25° reparto che è sorto nell’area della baia di Kanto. In una stanza del complesso di appartamenti “Bayside Tower Land”, una donna viene trovata morta in circostanze misteriose. Questo innesca una serie di eventi apparentemente casuali che coinvolgono diversi individui, tra cui il detective Morishima Tokio.

Segnaliamo, infine, che The Silver Case 2425 sarà disponibile in Europa dal 9 luglio prossimo.