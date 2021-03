Wasteland 3 sta per aggiornarsi introducendo la modalità permadeath

InXile Entertainment ha annunciato diverse novità in arrivo con la prossima patch di Wasteland 3: tra queste spicca l’inedita modalità permadeath, che promette di aggiungere un po’ più di pepe alla formula di gioco.

Come segnalato dagli stessi sviluppatori in un update pubblicato su Steam, questa nuova feature sarà circoscritta al solo comparto single player giacché il team di sviluppo intende evitare che le sessioni di gioco tra amici diventino eccessivamente frustranti. Da notare, però, che la modalità permadeath non sarà disattivabile una volta abilitata all’inizio di una nuova campagna.

L’aggiornamento, che dovrebbe vedere la luce già in questi giorni, introdurrà anche dei nuovi skill check per far sì che il gruppo di ranger si specializzi quanto più possibile in ambiti differenti di abilità. In più verrà aggiunta anche la possibilità di azzerare le abilità dei membri del gruppo per assegnare nuovamente i punti a disposizione.

La patch di Wasteland 3, infine, aggiungerà anche delle ulteriori opzioni di personalizzazione dei personaggi, tra tatuaggi, cicatrici ed elementi del vestiario.

Condividi con gli amici Inviare