Outriders: la demo è stata scaricata da 2 milioni di utenti

Pubblicata la scorsa settimana, la demo di Outriders sta riscuotendo un discreto successo. Stando a quanto riportato dalla stessa Square Enix, la versione dimostrativa del prossimo sparatutto targato People Can Fly è stata scaricata da oltre 2 milioni di utenti in giro per il globo.

Il publisher fa sapere che gli sviluppatori stanno utilizzando i feedback dei giocatori per risolvere alcuni dei problemi di cui soffre questa demo, i quali verranno corretti nella prima patch che vedrà la luce a breve. Tra le criticità che verranno risolte spicca l’introduzione di un’opzione per eliminare il fastidioso motion blur, la riduzione dei tempi di ricerca di altri giocatori durante il matchmaking, la stabilizzazione del frame rate durante le numerose cutscene, e altre piccole modifiche legate alle diverse piattaforme. La demo si aggiornerà già questo pomeriggio con un update sul versante backend, pertanto i server verranno disabilitati momentaneamente intorno alle 16:00 per permettere l’intervento di manutenzione.

People Can Fly sta comunque monitorando attivamente la demo di Outriders per valutare se apportare ulteriori modifiche non solo alla versione dimostrativa, ma anche al gioco finale che vedrà la luce il prossimo 1° aprile.

Condividi con gli amici Inviare