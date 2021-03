Prinny Presents NIS Classics Volume 1 è in arrivo su Switch

NIS America ha annunciato che Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sarà disponibile su Nintendo Switch nel corso della prossima estate.











Questo primo volume della raccolta includerà ben due videogiochi classici della compagnia giapponese. Si tratta di Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered e Soul Nomad & the World Eaters, opportunamente rimaneggiati e comprensivi di tutti i DLC pubblicati per le versioni originali. Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sarà disponibile anche in un’esclusiva Deluxe Edition fisica che includerà le colonne sonore dei giochi su CD e un artbook.