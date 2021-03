Hogwarts Legacy: il designer Troy Leavitt abbandona il team di sviluppo

Una storia segnata dalle controversie, quella di Hogwarts Legacy. Dopo la necessità di chiarire il rapporto con la spesso critica autrice dei libri J.K. Rowling, nelle ultime settimane nuove questioni hanno infatti travolto l’RPG open world ambientato nel mondo di Harry Potter. È infatti emerso che il designer Troy Leavitt, membro del team di sviluppo, in passato ha spesso espresso opinioni ritenute discutibili, dichiarandosi in particolare a favore del controverso movimento GamerGate; non ci è voluto molto prima che nuove critiche si levassero nei confronti di Avalanche Software.

Dal canto suo, Leavitt ha dichiarato come Avalanche fosse consapevole delle sue opinioni politiche e di quanto espresso tramite il suo canale YouTube, e che non ha ritenuto le cose potessero influenzare negativamente il suo operato su Hogwarts Legacy. In ogni caso, nel corso delle ultime ore il designer ha dichiarato di aver abbandonato di suo spontanea volontà Avalanche Software, per la quale ha affermato di di “non avere altro che buone cosa da dire”. Ulteriori chiarimenti, a quanto pare, saranno riservati per un prossimo video su YouTube.