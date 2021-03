Hitman 3: IO Interactive condivide la roadmap di marzo

Non c’è riposo per gli assassini professionisti: IO Interactive ha infatti rivelato quali novità potranno attendersi i giocatori di Hitman 3 nel corso del mese di marzo. Partiamo dall’evento stagionale: l’avvicinarsi della Pasqua ci porterà in quel di Berlino, dove dovremo andare a ricerca di ovetti pasquali. La Berlin Egg Hunt, che avrà inizio il 30 marzo e durerà fino al 12 aprile, sarà accessibile gratuitamente a tutti i giocatori, e includerà nuovi obiettivi, oggetti, bersagli esclusivi e ovviamente anche un abito speciale per l’Agente 47.

Berlino sarà anche lo scenario che farà da sfondo all’Escalation The Lesley Celebration, che ha avuto il via il 4 marzo. La Deluxe Escalation The Satu Mare Delirium arriverà invece il 30 marzo e sarà disponibile solo a chi possiede la Deluxe Edition di Hitman 3 o il Deluxe Pack; questa avventura includerà, come da tradizione, nuovi abiti e oggetti ed è ispirata ai trascorsi dell’Agente 47, in particolare agli eventi del gioco Codename 47. Non è tutto qui, ovviamente: il mese di marzo vedrà arrivare anche nuovi Featured Contract – creati da Easy Allies ed Eurogamer – e un nuovo Elusive Target, che potremo beccare solo nel periodo dal 19 al 29 marzo. Non lasciatelo scappare.