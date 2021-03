Marvel's Avengers: ecco il trailer della versione next-gen

Gli Avengers non sono certo gente da lasciarsi sfuggire le ultime meraviglie tecnologiche, e lo stesso vale per le loro versioni videoludiche. Marvel’s Avengers si aggiornerà infatti a breve con versioni pensate specificatamente per sfruttare l’hardware delle nuove console, e Square Enix e Crystal Dynamics hanno pensato di prepare un video che ne introduce le novità principali.











Non c’è nulla di particolarmente fuori dall’ordinario: gli ultimi mesi e i loro annunci di versioni next gen ci hanno ormai abituato ad attenderci 4K e 60 fps, ma fa piacere vedere che le nuove console porteranno anche a una migliore capacità distruttiva degli ambienti. Vale la pena notare, per i possessori di Xbox Series S, che nel loro caso la risoluzione massima sarà 1440p. Il passaggio alla versione per PS5 e Xbox Series X|S di Marvel’s Avengers sarà gratuito per chi già possiede il gioco su console. Ricordiamo, infine, che l’aggiornamento arriverà il 18 marzo – in contemporanea con Hawkeye. No, non quell’Hawkeye, lei c’è già.