The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV in arrivo ad aprile su PC

Una giornata ricca di novità, per NIS America. Oltre ad aver annunciato la data di lancio di Disgaea 6 e presentato Prinny Presents NIS Classics Volume 1, il publisher ha anche annunciato la data di lancio per PC dell’atteso The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, prevista per il 9 aprile su Steam e GOG. La data andrà dunque a coincidere con quella del lancio su Nintendo Switch, già nota da qualche settimana.

Ricodiamo che Trails of Cold Steel IV si svolge a poca distanza dagli eventi del terzo capitolo della saga, e vede gli esponenti della Class VII unire le forze con nuovi alleati per cercare di porre un freno all’avanzata del bellicoso Erebonian Empire.