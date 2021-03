Two Point Hospital: JUMBO Edition disponibile su PS4, Xbox One e Switch

Ottime notizie per tutti i giocatori console che non vedono l’ora di sbizzarrirsi con la pratica medica. No, non stiamo parlando di vaccinazioni e di varianti, ma di Two Point Hospital: JUMBO Edition, disponibile da ora su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Curiosi di cos’abbia di così Jumbo? Date un’occhiata al trailer.











Oltre al gioco base, Two Point Hospital: JUMBO Edition include anche le quattro espansioni Bigfoot, Pebberley Island, Incontri Ravvicinati ed Evviva l’ambiente, per un totale di 27 ospedali, 189 malattie e ovviamente un sacco di oggetti con cui decorare il nostro ospedale. Per PlayStation 4 e Nintendo Switch sarà inoltre disponibile una versione fisica, acquistabile sul sito ufficiale.