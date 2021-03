Loop Hero supera i 150 mila giocatori in appena 24 ore

Sembra che sia un periodo particolarmente propizio per i roguelike: dopo Curse of the Dead Gods, Rogue Heroes e Curious Expedition 2, e senza scordare l’italico Medievalien, le ultime ore hanno visto anche il lancio di Loop Hero. E sembra che l’interessante misto fra gioco di carte e roguelike, che ci pone all’interno di un loop temporale, sia stato baciato da un ottimo successo. Lo studio Four Quarters ha infatti dichiarato che il suo titolo ha superato i centocinquantamila giocatori in appena 24 ore.

Merito, sicuramente, di una formula che lungi dal copiare quello che è già un affollato genere ha saputo innovarlo in maniera interessante. Troverete altre informazioni su Loop Hero nella nostra recensione, in arrivo nei prossimi giorni.