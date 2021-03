Tales of Arise: pubblicato nuovo trailer, Bandai promette novità a breve

Sembra che, dopo ritardi e rinvii, Tales of Arise potrebbe non essere più così lontano. Bandai Namco ha infatti rivelato un nuovo trailer per il prossimo capitolo della serie JRPG, promettendo che informazioni più dettagliate in merito al lancio del gioco saranno rivelate nel corso delle prossime settimane.











Tales of Arise segue le storie di Alphen e Siphonne, impegnati a lottare per la libertà degli abitanti del pianeta Dahna. Sviluppato tramite l’Unreal Engine 4, il titolo è attualmente previsto per PC, PS4 e Xbox One, ma non è improbabile che Bandai Namco preveda anche una versione next-gen.