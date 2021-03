DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, a breve il trailer ufficiale

La seconda espansione di DOOM Eternal dovrebbe essere in dirittura di arrivo ora che id Software non solo ha pubblicato l’artwork ufficiale di The Ancient Gods Part 2, ma anche annunciato la data di pubblicazione del trailer dedicato a questo DLC.

Lo studio di sviluppo ha infatti reso noto che il primo filmato verrà diffuso il prossimo 15 marzo, dunque non possiamo far altro che attendere qualche giorno per saperne di più, sperando di conoscere anche la data di lancio di The Ancient Gods Part 2.

In calce all’articolo, infine, trovate l’immagine ufficiale diffusa assieme all’annuncio.

