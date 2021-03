Avvistata la Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, annuncio in vista?

Nell’anno in cui si celebra il venticinquesimo compleanno di Lara Croft poteva mai mancare una raccolta degli ultimi giochi con protagonista l’audace archeologa? Chiaramente no, se si vuole dar credito a un’indiscrezione nata da un errore del Microsoft Store (via AGD).

Sul negozio digitale della Casa di Redmond, infatti, è comparsa una misteriosa Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy che dovrebbe contenere tutti gli ultimi tre videogiochi sviluppati da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, comprensivi dei relativi DLC.

Non si conoscono ancora ulteriori informazioni, dunque non sappiamo se verranno forniti degli appositi contenuti extra o magari un qualche tipo di miglioria rivolta alle console next-gen. Per saperne di più bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale che con buona probabilità non si farà attendere a lungo.

