Kena: Bridge of Spirits, l'upgrade next-gen sarà gratuito

Dopo l’annuncio della data di uscita ufficiale di Kena: Bridge of Spirits durante l’ultimo State of Play, in molti si sono chiesti se l’upgrade alla versione PS5 dopo aver acquistato il gioco in formato PS4 sarà o meno a pagamento.

Cogliendo la palla al balzo e intervenendo direttamente su Twitter, gli sviluppatori di Ember Lab hanno fugato ogni dubbio confermando che l’aggiornamento alla versione next-gen sarà del tutto gratuito. Chiunque acquisterà il gioco in formato PS4, dunque, riceverà senza costi aggiuntivi anche la versione PS5.

Vi ricordiamo che Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile su tutte le piattaforme, quindi anche su PC, dal 24 agosto.

