Fabiana Dadone, Ministro delle Politiche Giovanili, approda su Twitch

È stato fatto un passo in avanti notevole da parte di Fabiana Dadone, Ministro delle Politiche Giovanili dell’attuale Governo Draghi, verso il riconoscimento dell’importanza dei videogiochi e degli esport. L’esponente del Governo ha infatti inaugurato nel tardo pomeriggio di ieri un account Twitch grazie al quale ha chiacchierato con il giovanissimo Riccardo “Reynor” Romiti, neo campione del mondo di StarCraft 2.









Una conversazione durata circa mezz’ora che è possibile visionare nuovamente grazie al player presente qui in alto. Durante la chiacchierata, il diciottenne ha raccontato la propria esperienza, l’approccio con la quotidianità e la famiglia, nonché ovviamente il suo rapporto con gli esport in Italia.

Il ministro Dadone fa sapere di avere intenzione di proseguire questo percorso di confronto con gli streamer di Twitch per fare da collettore tra il mondo dei giovani e quello dei meno giovani.