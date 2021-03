Watch Dogs: Legion, rinviato il lancio del multiplayer su PC

Brutte notizie per l’utenza PC che attendeva il lancio del multiplayer di Watch Dogs: Legion ora che Ubisoft ha deciso di rinviare la pubblicazione delle varie modalità online su questa piattaforma.

Tramite un messaggio diffuso sui social, la compagnia franco-canadese ha fatto sapere di aver individuato un bug abbastanza importante che potrebbe portare a crash improvvisi su PC, pertanto ha optato per un rinvio a data da destinarsi. Il team di sviluppo sta lavorando alacremente per tentare di risolvere quanto prima questa grave criticità e pubblicare così l’intero comparto multiplayer non appena i problemi saranno stati eliminati.

Va meglio su console e Stadia, ma anche qui non mancano i problemi. Sebbene sulle piattaforme di Microsoft, Sony e Google il multiplayer vedrà la luce domani come inizialmente previsto, su Xbox, PlayStation e Stadia bisognerà attendere fino al 23 marzo per avere la modalità Tactical Ops, mentre su PS4 e PS5 mancheranno alcune funzioni della chat testuali fino a quella stessa data.

