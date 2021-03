Dragon Ball FighterZ: ecco il trailer di Gogeta SS4

Dopo essere stato rivelato in contemporanea con Super Baby 2, Gogeta SS4 è finalmente pronto a scendere sui campi di battaglia di Dragon Ball FighterZ. Bandai Namco ha infatti rivelato il trailer di lancio di questa temibile fusione fra Goku e Vegeta, in arrivo a partire dal 12 marzo.











Così come Super Baby 2, anche Gogeta SS4 proviene dall’anime DragonBall GT. Nella serie, la fusione è talmente potente da avere limiti abbastanza stringenti di tempo; difficilmente questa sarà una considerazione nel corso del gioco, ma non si può mai sapere. Ricordiamo che questo nuovo combattente sarà disponibile in anticipo, a partire dal 10 marzo, per chi possiede il FighterZ Pass 3.