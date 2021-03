The World Ends With You: arriva il terzo trailer della serie animata

Continua la campagna promozionale per l’anime di The World Ends With You. Dopo aver recentemente condiviso la sigla, Square Enix ha rivelato un altro trailer della serie, questa volta decisamente più incentrato sulle scene d’azione: possiamo infatti vedere Neku alle prese con varie minacce, inclusi alcuni dei temibili Reaper.











Ricordiamo che la serie di The World Ends With You avrà inizio il 9 aprile, anche se per il momento è stata confermata solo la sua distribuzione su canali giapponesi. Non dubitiamo però che Square Enix sia interessata a portare il prodotto anche sul mercato occidentale, specie in vista del sequel in arrivo quest’estate su PS4 e Nintendo Switch.