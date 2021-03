Dragon Ball Z: Kakarot, Trunks the Warrior of Hope sarà il prossimo DLC

Doppia dose di notizie per i fan di Dragon Ball: dopo Gogeta SS4 che si butta nella mischia, è il turno di Trunks di fare la sua apparizione come protagonista. Come annunciato da Bandai Namco, il guerriero dai capelli viola arriverà su Dragon Ball Z: Kakarot accompagnato da una nuova storia, che ci porterà in un futuro in cui Goku è morto a causa di un letale virus.











Gli appassionati della serie ricorderanno sicuramente come il futuro in questione vede il resto dei combattenti cadere uno dopo l’altro di fronte agli androidi 17 e 18, lasciando solo Gohan, Trunks e Bulma a cercare di porre rimedio alla situazione. Chissà se anche nel trailer Trunks si troverà a viaggare nel tempo e ad eliminare poco cerimoniosamente un redivivo Frieza? Lo scopriremo quando il DLC arriverà su Dragon Ball Z: Kakarot, nelle prime settimane dell’estate 2021.