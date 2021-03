Granblue Fantasy Versus: rivelato Eustace, il prossimo personaggio DLC

Alla fine di un trailer nel quale sono stati ripercorsi i vari personaggi DLC aggiunti a Granblue Fantasy Versus negli ultimi mesi (e accompagnato da una musichetta davvero orecchiabile), Cygames ha presentato chi sarà il quinto personaggio del Character Pass 2: Eustace.











Descritto come “il mercenario di Flamek”, in questa sede Eustace non si è purtroppo degnato di mostrare alcunché del suo gameplay, anche se vista la sua passione per le armi da fuoco possiamo immaginare che preferirà stare a distanza. Per vederlo in azione dovremo aspettare il prossimo trailer, previsto per il 15 aprile; Eustace, invece, arriverà su Granblue Fantasy Versus a fine aprile.