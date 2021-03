Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arriverà anche su PC

Nel corso del Monster Hunter Digital Even tenutosi poco fa, è tornato a farsi vedere Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Annunciato in contemporanea con Rise, questo spin-off in chiave RPG uscirà il 9 luglio non solo su Nintendo Switch, ma anche su PC tramite Steam.











Stando al trailer, Monster Hunter Stories 2 prevede anche una modalità cooperativa che ci permetterà di andare a caccia in compagnia. Elemento centrale della trama di questo RPG, a quanto pare, sarà un uovo di Rathalos – mostro che i fan della serie conosceranno bene – e il suo inquilino: una speranza di salvezza o una minaccia da fermare prima che sia troppo tardi?