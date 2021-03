Nel corso del Monster Hunter Digital Event, Capcom ha rivelato un nuovo, lungo trailer di Monster Hunter Rise. Non sono mancate le novità interessanti: oltre a proporre una vasta carrellata dei mostri che ci troveremo ad affrontare nel corso della nostra avventura, il video ha anche rivelato che una nuova demo sarà disponibile a partire dall’11 marzo.











Il video, poi si chiude con la presentazione del primo mostro che andrà ad arricchire l’ampio bestiario del titolo. Come suggerisce il nome, Cameleos non è certo un avversario che ama farsi spiare da occhi indiscreti, quindi farete meglio a fare attenzione quando lo affrontate. Cameleos arriverà con il primo Title Update, previsto per la fine di aprile; Monster Hunter Rise, invece, sarà disponibile a partire dal 26 marzo su Nintendo Switch, ma ne è stata confermata anche una futura versione PC.