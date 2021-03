It Takes Two: ecco il trailer della storia del prossimo titolo di Josef Fares

Quella di Josef Fares è una personalità a dir poco scoppiettante, lasciatevelo dire. Ed è inevitabile che anche i giochi che crea lo siano altrettanto: prendete per esempio It Takes Two, action platformer che ci vede impegnati a rinfocolare la fiamma dell’attrazione, ormai sopita fra Cody e May. Come dimostrato dal trailer da poco rivelato da Electronic Arts, i due si troveranno a fare i conti con tutte quelle passioni che hanno trascurato nel corso degli anni.











It Takes Two è attualmente disponibile per il preordine, e arriverà su PC (Origin, Steam), PS4 e Xbox One il 26 marzo, al prezzo di 39,99€. Incluso con l’acquisto del gioco sarà anche un Friend’s Pass che permetterà di condividere gratuitamente il gioco con un altro giocatore; cosa fondamentale, dato che il gioco è basato sulla cooperazione e non è certo un’esperienza per lupi solitari.