Sony Pictures presenta Zombieland VR: Headshot Fever

Pronti ad affrontare l’apocalisse zombie in realtà virtuale? Sony Pictures e XR Games hanno presentato Zombieland VR: Headshot Fever, sparatutto VR ispirato ai film e in arrivo questa primavera su Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive e visori Windows Mixed Reality; è previsto anche un lancio su PS VR, che però dovrà attendere un secondo momento.











In questo fenetico sparatutto, semplicemente riempire di proiettili gli zombie non sarà sufficiente. Inanellare due colpi alla testa di fila farà infatti partire una breve sequenza in rallenty, dandovi più tempo di reagire alle orde pronte a fare una conoscenza ravvicinata con le vostre interiora. Assieme a Tallahassee, Wichita, Columbus e Little Rock, potremo usare un vasto arsenale per sfuggire alla terribile minaccia e dimostrare ai nostri amici chi è il migliore ammazzazombie tramite le leaderboard. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Zombieland VR: Headshot Fever.