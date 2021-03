Walt Williams al lavoro su un nuovo videogioco con Insomniac Games

Mentre attendiamo di mettere le mani su Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games potrebbe già aver fatto partire i lavori su un nuovo videogioco con l’ausilio di Walt Williams, come anticipato dallo stesso creativo con un tweet che lascia poco spazio ai dubbi.

Per chi non lo conoscesse, Williams è stato scrittore e narrative director di molti titoli di successo: tra questi citiamo Spec Ops: The Line, Mafia II, The Darkness II e il recente Star Wars: Squadrons.

Dato il curriculum dello stesso Williams è facile pensare che Insomniac Games possa avere intenzione di rispolverare il franchise di Resistance, ma chiaramente si tratta di pura speculazione. Per saperne di più bisognerà attendere un eventuale annuncio ufficiale.

