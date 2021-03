The Elder Scrolls Online: disponibile il DLC Flames of Ambition

Flames of Ambition, l’ultimo DLC di The Elder Scrolls Online, è ora disponibile per l’acquisto sia su PC che su Mac. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che riportiamo di seguito.











Questi i contenuti del DLC:

Due nuovi dungeon: Black Drake Villa e The Cauldron L’inizio dell’avventura annuale del 2021: Cancelli dell’Oblivion Nuove ricompense, tra cui set di oggetti, obiettivi e collezionabili



A corredo di Flames of Ambition è stato poi pubblicato l’aggiornamento 29, che introduce una serie di novità e miglioramenti gratuiti per tutti i giocatori, tra cui il sistema Champion ripensato per i giocatori di alto livello.

Da notare che l’update e il DLC saranno disponibili su console dal 16 marzo.